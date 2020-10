Lek in ruimtestation ISS eindelijk gevonden

Hun huis in de ruimte lekte, dat wisten de astronauten van ruimtestation ISS al een tijdje. Maar waar? Na weken is het gat eindelijk gevonden. Het blijkt – net als de vorige keer – in de Russische module van het ruimtestation te zitten.

Het lek werd gevonden nadat Nasa een signaal uit het station kreeg dat het lek groter leek te worden. Steeds meer lucht ontsnapte het heelal in, wezen metingen van de binnenatmosfeer aan. Haast was dus geboden om het lek eindelijk te vinden. Door die verhoogde metingen, konden de astronauten gerichter gaan zoeken.

Het gat zit in de Zvezda Service Module, waar de astronauten verblijven en waar de machine zit die hun ademlucht reguleert. Waar precies, is nog steeds onduidelijk, maar dankzij deze vondst kan in ieder geval dit deel worden afgesloten als het gat blijft lekken. Het groter worden van het lek was overigens tijdelijk, het ontsnappen van lucht is weer terug op het vorige, lage, niveau.

In 2018 lekte het station ook al. Het bleek te gaan om een geboord gaatje in de Russische module. Het gat was waarschijnlijk tijdens de bouw per ongeluk gemaakt en met stopverf dichtgemaakt. In de ruimte ontsnapte dat, waardoor er lucht uit het station lekte. Astronauten stopten dat gat dicht met speciale pasta.