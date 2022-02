Kwart mensen vermijdt nieuws door pandemie

Doden. Volle ziekenhuizen. Lockdown. Het nieuws de afgelopen twee jaar was niet bepaald rooskleurig. Een kwart van de mensen is daardoor begonnen het nieuws te vermijden. Opmerkelijk: ze worden daar behoorlijk gelukkiger van.

Dat ontdekte de Hogeschool Utrecht na een studie onder 1500 Nederlanders in 2020. De belangrijkste reden is dat mensen het gevoel hebben te verdrinken in het slechte nieuws, er gebeurt eenvoudigweg te veel. De helft van de ondervraagde mensen gaf aan zich soms hulpeloos te voelen.

Mensen in crisissituaties willen normaal juist steeds meer informatie omdat ze onzekerheid voelen, blijkt uit eerdere onderzoeken. Zij zoeken houvast door nieuws te consumeren. Als gevolg daarvan hebben de media sinds het begin van de pandemie, ondanks de nieuwsvermijding, geen daling van het totale aantal consumenten gekend.

Vooral tv- en onlinenieuws zijn populair, zoals ook blijkt uit andere studies uit Europa. Uit de Utrechtse studie bleek met name het TV-nieuws voorop te lopen in de berichtgeving over Corona. Meer dan 75 procent van de respondenten keek meer dan drie keer per week naar een van de journaals, een ongewoon hoog aantal.

Maar naar mate de pandemie voortduurde, schakelden steeds meer mensen uit. Zo’n kwart van de burgers nam een pauze. Vooral vrouwen, jongeren en mensen die links stemmen wilden het even niet meer weten, schrijven de onderzoekers in het vakblad Digital Journalism. Het werkte, ze rapporteerden daarna een groter geluksgevoel.