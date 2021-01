Kwade mensen gevoeliger voor nepnieuws

Heeft Bill Gates een 5G chip in het vaccin tegen COVID gestopt? Wat je antwoordt, ligt onder andere aan of je kwaad bent of niet. Dat is de conclusie van de Amerikaanse Framingham State University. Daar deden ze onderzoek naar de vraag waarom sommige mensen zo gevoelig zijn voor nepnieuws.

Voor deze studie deden wetenschappers een interessant experiment. Ze lieten tachtig proefpersonen naar een film kijken. De helft werd voor die tijd onbeschoft behandeld, de andere helft normaal. Na de film moesten de deelnemers een lijst met opmerkingen over de film doornemen. Daar zaten enkele klassieke voorbeelden van nepnieuws bij. Waren ze waar?

Het resultaat was dat de mensen die kwaad waren op de onderzoeksleider veel vaker nepnieuws geloofden over wat ze net hadden gezien. Het was geen blinde woede, deze mensen herinnerden zich ook details over de film, dus ze hadden wel degelijk aandachtig gekeken. De kwade mensen wisten bovendien veel vaker zeker dat hun herinnering accuraat was. Mensen met een neutrale bui twijfelden meer over wat ze wisten.

Emotie bepaalt dus voor een deel hoe je tegen feiten of nepfeiten aankijkt. Bovendien beïnvloedt het de vorming van herinneringen. Wie mensen iets op de mouw wil spelden, moet ze dus eerst flink kwaad maken, schrijven de onderzoekers in vakblad Experimental Psychology.