Kunstmatige intelligentie leert foto’s ‘ontpixelen’

Kunstmatige intelligentie heeft een nieuwe truc geleerd. Computers kunnen vanaf nu foto’s ‘ontpixelen’ en zo tonen wat we verborgen willen houden. Het PULSE-systeem (Photo Upsampling via Latent Space Exploration) kan vage foto’s zelfs een veel hogere resolutie geven en zo ieder kiekje super hi-res maken.

Er zit wel een grote slag om de arm bij dit systeem dat door de Amerikaanse Duke University is uitgevonden. Hun systeem raadt namelijk naar details. Zo kan PULSE je rimpels geven die je nog niet hebt. Alleen gebeurt dat raden zo goed, dat de meeste foto’s opmerkelijk accuraat lijken op het origineel. En dan ook nog in superresolutie.

Wat PULSE doet, is achteruit werken. Het systeem maakt gebruik van een generatief netwerk of GAN, dat twee neurale netwerken (complexe AI-leermotoren ontworpen om het menselijk brein na te bootsen) tegen elkaar plaatst, beide getraind op dezelfde set foto’s. De ene genereert gezichten en de andere beslist of het gezicht realistisch genoeg is.

Eerder is deze technologie gebruikt om gezichten te genereren van mensen die niet in het echt bestaan.

Het lijkt een grappig trucje om foto’s te ontpixelen die anderen graag anoniem zouden willen houden. Maar het team achter deze kunstmatige intelligentie denkt dat het interessant kan zijn voor allerlei serieuze toepassingen. Zo kan PULSE microscopen beter maken, satellieten een hogere resolutie geven en is het mogelijk om sterren veraf beter te bestuderen.

Het gezicht op de gepixelde foto is van Mark Rutte.