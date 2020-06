Kratermeer bloost: ineens is het water roze

Een kratermeer is op zichzelf al een bijzonderheid. Een kratermeer dat van de ene op de andere dag helder roze wordt, is een natuurverschijnsel dat de moeite van het bestuderen waard is. Het gebeurde in de staat Maharashtra in westelijk India. Wetenschappers schrijven het toe aan het veranderende zoutgehalte en de aanwezigheid van algen in het water.

Het Lonar-meer is ongeveer 50.000 jaar gevormd doordat een meteoriet op de aarde is neergestort. Het meer ligt op vijfhonderd kilometer van de miljoenenstad Mumbai en is een trekpleister voor toeristen. Het is eerder van kleur verschoten, maar nog nooit zo snel en fel. Het heeft nu de kleur van een flamingo.

Waarom? Gek genoeg kan het met Corona te maken hebben. Ook India is in lockdown geweest, waarbij fabrieken stil kwamen te liggen. De lucht was daardoor veel schoner en helderder. Dat betekent dat meer zonlicht de aarde bereikt. Dat resulteerde in een lagere waterstand van het meer en een hogere watertemperatuur.

Door die lage waterstand ging het relatieve zoutgehalte van het meer omhoog; dat resulteerde in meer algen. Door de hoge temperatuur van het water, konden die zich snel vermeerderen. Zij geven het water de prachtige kleur van verse kauwgom.