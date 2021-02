Komt Corona wel echt van een dierenmarkt?

Waar komt Corona vandaan? De discussie speelt al een tijdje. De WHO stuurde zelfs een team naar Wuhan om die vraag te beantwoorden. Die club wetenschappers kwam onverrichterzake terug. De officiële lezing is dus nog steeds dat een mens de eerste besmetting kreeg van een vleermuis. Maar steeds meer wetenschappers twijfelen.

De nieuwste twijfelaar heet Roland Wiesendanger en hij is natuurkundige op de universiteit van Hamburg. Hij gooit de knuppel in het hoenderhok met een paper waarin hij twijfel zaait aan de vleermuisroute. Zijn belangrijkste argument: waar zijn die geïnfecteerde vleermuizen dan? Wiesendanger denkt dat er een foutje is gemaakt in het laboratorium in Wuhan.

Die these is hem op grote kritiek komen te staan. Zijn paper is niet peer reviewed voor publicatie. Dat is het proces waarbij andere wetenschappers er kritiek op mogen hebben. Bovendien is de virologie niet zijn vakgebied. Maar de Duitser is wel gespecialiseerd in complexe systemen en hij wil zijn schrijfsel vooral gebruiken om de discussie aan te wakkeren, heeft hij gezegd.

Wat Wiesendanger verder verdacht vindt, is dat het laboratorium in Wuhan dat eerder was verdacht van het ‘lekken’ van het virus doet aan gain-of-function onderzoek. Daarbij ‘verbeteren’ genetici virussen om ze beter te leren begrijpen en bestrijden. De Duitser ontdekte dat de Chinezen daar onder andere werkten aan virussen die via de ademwegen in een mens komen.

Bewijs is het allemaal niet. Maar wel de volgende wetenschapper die vindt dat we de oorsprong beter moeten onderzoeken. Eerder zei de Chinese virologe Li-Meng Yan dat de Chinese overheid jokt en dat er een ongelukje in Wuhan is gebeurd. Ze is daarna gevlucht naar de VS.