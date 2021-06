Koala’s krijgen gezichtsherkenning

Wetenschappers gaan menselijke gezichtsherkenningssoftware gebruiken om koala’s beter te beschermen. Zij willen een programma dat ook op mobiele telefoons draait gebruiken om te herkennen welke dieren de ecoducten of -tunnels in de staat Queensland gebruiken. Tot nu toe moesten dierenbeschermers video-opnamen handmatig beoordelen of de bewegingen van koala’s via GPS volgen.

Wat werkt voor mensen, werkt dus ook voor deze schattige diertjes. Net als vingerafdrukscanners trouwens.

Koala’s leven in gebieden langs de oostkust van AustraliĆ«. Het is een bedreigde diersoort omdat hun verspreidingsgebied wordt aangetast door ontbossing, bebouwing en bosbranden. De AustraliĆ«rs hebben speciale tunnels en ecoducten zijn ontworpen om de buideldieren in staat te stellen drukke wegen te vermijden.

De onderzoekers van Griffith University hopen dat hun studie meer gegevens zal opleveren over hoe koala’s deze oversteekplaatsen gebruiken. De studieresultaten moeten ook informatie opleveren over de vraag of de bruggen en tunnels nog beter kunnen worden gesitueerd om de koala’s tegen auto’s te beschermen.