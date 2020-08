Kind uit groene omgeving wordt slimmer

Kinderen die in een groene omgeving opgroeien, scoren veel beter op een intelligentietest. Dat schrijven Belgische wetenschappers in het vaktijdschrift Plos Medicine. Het effect is onafhankelijk van hoe welvarend een gebied is. Aan de test deden zeshonderd 10- tot 15-jarigen mee.

De studie, van de Universiteit Hasselt, toont ook aan dat een groene omgeving zorgt voor minder gedragsproblemen en concentratiestoornissen. Om de groenheid van een leefomgeving vast te stellen, gebruikten de onderzoekers satellietbeelden. Hoe meer bomen en struiken ze zagen op de foto’s, hoe slimmer en makkelijker de kinderen in de buurt waren.

In zeer stedelijk gebied zagen ze juist veel kinderen met een gering IQ.

Volgens de onderzoekers is het een kwestie van stress. In steden zijn veel prikkels aanwezig die de ontwikkeling van de hersens kunnen storen. Maar ook luchtvervuiling en andere milieuverontreiniging kan een rol spelen bij een gebrekkige intelligentie. Het was al bekend dat kinderen in buitengebieden gezonder zijn, dus het is een kleine stap naar slimmer.

De Belgen roepen overheden daarom op om meer bomen te planten – borstvoeding stimuleren helpt ook. Dat maakt de buurt niet alleen leuker, de kinderen hebben dan ook minder moeite op school. Wellicht gaan ze zich ook beter gedragen.