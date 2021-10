Kind met ADHD wordt volwassene met ADHD

ADHD geldt als kinderziekte. Zij kunnen zich moeilijk concentreren op school en hebben energie te veel om lang stil te zitten. Maar een nieuwe studie waarbij mensen met ADHD jarenlang zijn gevolgd, toont aan dat drukke kinderen uiteindelijk drukke volwassenen worden, de kwaal blijft bij ze, lang nadat ze de schoolbanken zijn ontgroeid. Het zit in de genen.

Het gaat om een onderzoek van het Seattle Children’s Research Institute in de VS. Ze volgden 558 jonge patiënten zestien jaar lang en zagen dat 90 procent van de ADHD’ers als jonge volwassene de aandoening nog steeds had. Bij ADHD zijn mensen sneller afgeleid, drukker en ze doen vaker dingen zonder na te denken.

Wat de onderzoekers vooral opviel, was de sterke schommeling van symptomen bij volwassenen zoals impulsiviteit, concentratiestoornissen of rusteloosheid. Hoewel ongeveer de helft van alle deelnemers bij elk onderzoek symptoomvrij was, waren dat niet steeds dezelfde deelnemers. De meeste mensen met de ziekte, ongeveer 63,8 procent, ervoeren in de loop van de tijd ups en downs in hun symptomen. Slechts 9,1 procent werd bij het laatste onderzoek op 25-jarige leeftijd als vrij van klachten aangemerkt.

De meesten blijven lijden aan vaak subtiele ADHD-symptomen, schrijven de onderzoekers in het vakblad American Journal of Psychiatry. Ze raden mensen met ADHD aan om met de aandoening rekening te houden bij hun levensplanning.