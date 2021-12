Kerstlichtjes kunnen wifi beïnvloeden

Veel mensen halen in deze tijd een kerstboom in huis. Ballen er in, slingers op de takken. En dan natuurlijk de kerstlichtjes ophangen. Je moet er vervolgens niet vreemd van opkijken dat je wifi ineens een stuk slomer is dan normaal. Kerstlampjes kunnen daar invloed op uitoefenen.

Met die waarschuwing komt de Britse telecomwaakhond Ofcom in een persbericht. Volgens de Britten is de isolatie van de kabels van deze lichtjes vaak niet erg dik, waardoor er elektromagnetische straling kan lekken. Dat zit op ongeveer dezelfde frequentie als je wifi.

Het resultaat? De lampjes storen op het signaal naar je computer, televisie of gamecomputer. Vooral als de kerstboom tussen de router en de ontvanger staat. Met een wifi-checker (ook verkrijgbaar als app) is snel te controleren of jouw lampjes storen.