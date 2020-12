Keeper: zet geen muurtje neer bij een vrije trap

Een speler gaat neer op zo’n twintig meter van de goal. Vrije trap. De keeper zet heel zenuwachtig het muurtje precies goed neer. Een specialist van het andere team neemt een aanloopt en krult de bal prachtig over de muur, langs de keeper in de verre hoek.

Zo gaat het tientallen keren per seizoen, maar toch blijven keepers muurtjes neerzetten. Een nieuwe studie bevestigt dat het beter is om dat niet te doen. Queen’s University Belfast (GB) deed onderzoek naar vrije trappen op kansrijke posities en zag dat de muurtjes meer schade aanrichten dan dat ze goals tegenhouden.

Door de muur ziet een keeper de bal namelijk 200 milliseconden later dan wanneer er niemand staat. Daardoor heeft een keeper 13 procent minder kans om de bal tegen te houden. Het maakt niet uit of het om een knalhard schot rechtdoor gaat, of om een gekrulde bal in de hoek. Vooral vrije trappen recht voor de goal zouden zonder muurtje moeten worden genomen.

De universiteit komt tot deze conclusies na experimenten met dertig ervaren voetballers, waaronder tien keepers. Zij speelden eindeloos vrije trappen na. Het leidt de onderzoekers tot de conclusie dat er kostbare tijd voorbij gaat voordat keepers de bal goed kunnen inschatten door de muur. Zo hebben ze bijna net zo weinig tijd als bij een penalty. Stoppen met die gewoonte, zo schrijven ze in het vakblad PlosOne.