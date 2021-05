Katten zitten graag in dozen, zelfs als die er niet zijn

Iedereen met een kat kent het fenomeen. Je hebt iets gekocht dat in een doos zit. Je hebt je nieuwe product er nog niet uitgehaald, of de kat zit in de doos. Ze vinden het een prettig idee, soms krijg je ze er bijna niet meer uit. Wetenschappers hebben nu ontdekt hoe diep dat instinct zit.

Het antwoord? Heel diep. Dierenpsychologen van Hunter College hebben ontdekt dat het niet eens een echte doos hoeft te zijn. Zelfs een geschilderd vierkant op de grond is al aantrekkelijk voor katten. Zelfs een Kanizsa vierkant, bestaande uit drie getekende bolletje die alleen maar de illusie van een vierkant oproepen, trekt katten aan.

De studie onder dertig katten toont aan dat alle katten – althans in het onderzoek – het doen en dat ze zelfs aan minimale contouren van een doos genoeg hebben. De vraag die niet is beantwoord, is waarom ze het doen. Eerder onderzoek onder asielkatten toonde wel aan dat een doos hun stressniveau verlaagt.

Maar hoe dat in het kattenbrein werkt, dat weten we weer niet. Wel dat zelfs grote katachtigen als tijgers het doen. Het is dus evolutionair heel oud en het heeft schijnbaar een functie. Maar welke precies?

(Applied Animal Behaviour Science)