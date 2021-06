Katten eten Corona-slachtoffer

De politie in Madrid heeft het lichaam van een vrouw ontdekt ‘verslonden vanaf haar middel’ door haar huiskatten. De Colombiaanse vrouw van 79 jaar is verorberd door ten minste vijf van haar zeven dieren nadat ze was overleden in haar appartement in Madrid. Ze zou al minstens drie maanden dood zijn.

In de Spaanse pers vertellen de agenten die haar vonden dat de aanblik ‘het ergste was wat ze in hun hele carrière hadden gezien’.

Het vermoeden bestaat dat de vrouw een maand of drie geleden is overleden aan Corona. Dat zou de eerste keer zijn dat het vlees van een persoon met de ziekte is geconsumeerd. Daarom zijn wetenschappers erg geïnteresseerd in het geval. Vijf van de zeven katten waren ook overleden.

De lichamen van de dieren liggen nu in een laboratorium in Madrid om te zien of ze tekenen van de ziekte vertonen. Als dat zo is, zou het mogelijk zijn om de ziekte over te dragen via besmet vlees.