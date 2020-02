Kapitein vliegdekschip Nimitz: ‘luchtruim vrijhouden van UFO’s’

Max Clark, kapitein van het Amerikaanse vliegdekschip USS Nimitz heeft in een interview met de Britse krant Daily Mail gezegd dat een van zijn taken is om de lucht vrij te houden van UFO’s. Die afkorting staat voor onge├»dentificeerde vliegende objecten. Dat kunnen aardse objecten zijn, maar wellicht ook andere bezoekers van de atmosfeer.

De opmerkelijke uitspraak komt kort op het bericht dat de Amerikaanse marine meer contacten heeft gehad met UFO’s dan eerder gemeld. Ook heeft de marine enkele filmbeelden vrijgegeven waarop UFO’s te zien zijn die met ongelooflijke snelheden vliegen.

Volgens Clark zoekt de Amerikaanse marine nu actief naar objecten waarvan niet duidelijk is wat ze zijn. Dat kunnen drones zijn, maar ook grotere luchtvoertuigen. Het waren ook toestellen van de Nimitz die voor de kust van Mexico filmopnames maakten van UFO’s die door de lucht schoten. Tot de dag van vandaag heeft de marine geen idee wat deze objecten waren of hoe ze zo snel en wendbaar konden zijn.

Volgens kapitein Clark is hij vooral ge├»nteresseerd in de veiligheid van zijn schip. Als dat betekent dat er extra aandacht moet zijn voor UFO’s, dan hoort dat er bij.