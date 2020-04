Kans om aan kanker te sterven daalt

Het risico om aan kanker te overlijden is de afgelopen jaren verder afgenomen in de Europese Unie. Als je tenminste corrigeert naar de leeftijdsopbouw van de bevolking, schrijven Europese wetenschappers in het tijdschrift Annals of Oncology.

EU-burgers worden namelijk ouder en ouderen lopen een groter risico op kanker. Daarom neemt het absolute aantal kankergevallen in Europa wel toe, maar is het toch goed nieuws. Artsen zien een bijzonder sterke afname van het percentage sterfgevallen bij leukemie, maagkanker bij mannen en eierstokkanker.

Er zijn echter ook een paar negatieve trends waargenomen: het aantal vrouwen dat sterft aan longkanker neemt in heel Europa nog steeds toe. Bovendien is Polen het enige land in de EU waar het sterftecijfer door prostaatkanker niet daalt, maar juist stijgt.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal mannen dat aan kanker sterft in 2020 met ruim vijf procent is afgenomen ten opzichte van 2015. Het aantal vrouwelijke sterfgevallen daalt met vier procent. Het absolute aantal sterfgevallen als gevolg van kanker zal in 2020 ruim 1,4 miljoen bedragen (798.700 mannen en 630.100 vrouwen). Dat is 65.000 meer dan in 2015, maar die stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de vergrijzing van de Europese bevolking.

De teruggang is voor een groot deel te danken aan het feit dat steeds meer mensen stoppen met roken. Dat is vooral te zien aan het feit dat minder mensen longkanker krijgen. Maar ook andere kankersoorten met een link naar roken, als mond- en blaaskanker, zijn op hun retour.