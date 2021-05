Kale mannen hebben veel meer last van Corona

Is de bovenkant van je hoofd zo glad als een biljartbal? Kijk dan extra uit deze dagen. Nieuw onderzoek toont aan dat kale mannen veel meer last hebben van Corona dan seksegenoten met een volle bos haar. Ze komen sneller in het ziekenhuis te liggen met zware symptomen van de ziekte.

Dat zeggen wetenschappers van het Amerikaanse bedrijf Applied Biology, Inc. na onderzoek. Het gaat om androgenetische alopecia, de typische mannelijke vorm van kaalheid waarbij het haar inhammen vormt en rond de kruin verdwijnt.

Zowel de kaalheid als de zwaardere vorm van Corona worden veroorzaakt door een gen dat het lichaam extra gevoelig maakt voor onder andere het hormoon testosteron. Datzelfde gen maakt mannen ook kwetsbaarder voor TMPRSS2, een enzym dat het virus gebruikt om menselijke cellen binnen te dringen. Deze kennis kan een rol spelen bij het ontwikkelen van een medicijn tegen de ziekte – en hopelijk kaalheid.

Het bedrijf ging de link met kaalheid onderzoeken nadat bleek dat 79 procent van de mannen op de Covid-afdeling van een ziekenhuis kaal waren. Na het analyseren van gegevens uit meerdere ziekenhuizen bleek dat kale mannen een 2,5 keer zo grote kans hebben om ernstige Corona te ontwikkelen. Daarbij corrigeerden de onderzoekers voor het feit dat kale mannen meestal iets ouder zijn.

Het onderzoek is gepresenteerd bij het online congres van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).