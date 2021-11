Juist zwangere vrouwen moeten zich laten vaccineren

Zwangere vrouwen lopen een hoger risico op Corona. Als ze het krijgen, lopen ze een groter risico om ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis terecht te komen met complicaties. Daar lopen ze groter risico om te sterven. Dat maken Zwitserse wetenschappers bekend na een studie.

De onderzoekers, van het Institut für Virologie und Immunologie in Bern, zagen dat de placenta functioneert als een soort katalysator. Daar kunnen virussen zich razendsnel vermeerderen daarmee het lichaam aanvallen. Via de placenta kan het virus ook in het ongeboren kind terechtkomen.

De Zwitsers hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat een vaccin tegen Corona schadelijk is voor moeder en ongeboren kind. Het vaccin bereikt zelf de foetus niet, het komt niet voorbij de navelstreng en placenta.

Maar de antilichamen die de moeder aanmaakt als reactie op het vaccin bereiken het kind wel. Dat is daarmee na de geboorte gelijk beschermd tegen de ziekte. Op internet circuleren berichten dat vaccineren slecht zou zijn voor het kind, maar dat verwijzen de Zwitsers naar het rijk der fabelen. Juist aanstaande moeders zouden zich moeten laten vaccineren, zeggen zij.