Jongeren die cannabis gebruiken zijn luier dan hun leeftijdsgenoten. Ze doen minder aan sport en hebben motivatieproblemen. Dat is de uitkomst van een grootschalige studie onder 89.777 jongeren uit 21 landen.

Als gouden standaard hielden de onderzoekers aan dat dagelijks zestig minuten lichte tot intensieve beweging genoeg is. Dat staat in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Van de jongeren die aan het onderzoek meededen, kwam slechts 17,3 procent aan die hoeveelheid beweging. Hun leeftijdgenoten die ooit hasj hadden gerookt of gegeten kwamen op 7,3 procent; jongeren die recent nog hadden gebruikt, haalden slechts 6,9 procent.

De grote vraag is: gaan luie jongeren sneller cannabis roken, of word je lui van het roken van hasj?

De onderzoekers denken dat het laatste het geval is. Uit andere studies blijkt namelijk dat hasjrokers lethargisch worden en na het roken van een joint een afkeer hebben van lichamelijke inspanning. Bovendien werkt cannabis op het beloningscentrum van de hersens. Dat maakt het gevoel van bevrediging na het sporten minder. Het is dan ook niet gek dat cannabis vaak ten koste van sporten gaat.

De studie, onder andere door de University of Toronto in Canada, is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Drug and Alcohol Dependence. De onderzoekers hopen hierdoor een beter inzicht te krijgen in gedragsverandering door drugsgebruik.