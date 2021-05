Je loopt twee marathons per jaar (met je duim)

De duim van de gemiddelde persoon legt het equivalent van bijna twee marathons per jaar af door te scrollen door sites als Twitter en Instagram, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het Britse marketingbureau Ilk heeft de berekeningen gemaakt op basis van schattingen dat we 49 minuten per dag besteden aan het scrollen door social media sites.

De gemiddelde volwassene besteedt 49 minuten per dag aan sociale media – 92 procent van de tijd op een mobiel apparaat. De gemiddelde scroll duurt ongeveer drie seconden. Bij een gemiddelde schermgrootte komt dat neer op 83.585 meter per jaar. Twee marathons zijn dik 84 kilometer.

Overmatig smartphonegebruik kan leiden tot een ‘scrollingduim’, waarbij de vingers verkrampen, ontstoken raken of in een gebogen positie blijven steken. Deze ontsteking leidt al snel tot pijn in de duim rond de knokkel. Patiënten kunnen ook een klikkend gevoel ervaren bij het buigen van hun duim.

Aan de andere kant zijn onze vingers door het gebruikt van schermpjes ook gevoeliger geworden.