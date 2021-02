Je kon er op wachten: eerste valse vaccins in omloop

Er gaan miljarden om in vaccinaties tegen Corona. Vandaar dat het slechts een kwestie van tijd was, voor vervalsingen zouden opduiken. Dat is nu gebeurd in China. Daar heeft de politie tachtig mensen opgepakt die een hele fabriek hadden opgezet om vaccins te maken die niet werken.

Bij invallen in de steden Jiangsu, Beijing en Shandong nam de politie drieduizend valse vaccins in beslag. Die bevatten een gewone zoutoplossing. Daar gaat een mens niet dood van, maar helpen tegen de pandemie doet het ook niet. De productie daarvan was al in september op gang gekomen, een teken dat de criminelen aan goede planning doen.

De politie heeft niet bekendgemaakt welk vaccin is nagemaakt. China heeft twee producenten van vaccins, Sinovac en Sinopharm. China claimt dat beide 78 procent effectief zijn, maar een test van deze vaccins in Braziliƫ bracht aan het licht dat de effectiviteit eerder rond de 50 procent ligt. Onderzoek in de Emiraten schatte het in op 86 procent. De westerse vaccins van Pfizer en Moderna ligt boven de 90 procent.