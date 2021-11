Je kat houdt je in de gaten

Zelfs als ze ergens tevreden liggen te soezen, zijn katten in hun hersens hard bezig. Ze maken constant een kaart van hun omgeving in hun hoofd en plotten daarin de locatie van hun huisgenoten. Ga je naar een andere kamer? Dan weet de kat dat eerder dan anderen.

Biologen hadden altijd al een vermoeden dat katten dat doen, maar dankzij Japans onderzoek weten we nu hoe het werkt. Biologen van de universiteit van Kyoto gebruikten draadloze speakers om katten voor de gek te houden. Ze lieten een huisgenoot (mens of kat) van een kat naar een bepaalde kamer verdwijnen, maar diens stem uit een heel andere kamer komen via het speakertje.

Het maakte de katten bijzonder onrustig, ze gingen kijken waar de stem vandaan kwam. Maar alleen bij menselijke stemmen of miauwen. Als door de speaker een muziekje kwam, reageerde de kat totaal niet. Als het geluid kwam uit een ruimte waar de kat de huisgenoot verwachtte, was er ook geen reactie.

De Japanners ontdekten ook dat katten vaak miauwen als ze zelf naar een andere kamer gaan. Het lijkt een manier om huisgenoten te laten weten waar hij of zij is, zo schrijven ze in PlosOne. Het is een aanwijzing dat katten socialer zijn dan vroeger aangenomen, ze vinden de locatie van groepsgenoten belangrijk.