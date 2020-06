Je hond wil je redden (maar weet misschien niet hoe)

Tijdens het uitlaten, valt het baasje in de sloot en komt er niet meer uit. Wat doet de hond? Redden, is het meest waarschijnlijke antwoord. Tijdens een opmerkelijk experiment aan Arizona State University in de VS is aangetoond dat honden een messiascomplex hebben als het om hun eigenaar gaat.

Het enige probleem: veel honden zijn niet slim genoeg om hun baasje te redden.

Tijdens het experiment kroop het baasje in een afgesloten doos met een makkelijk te openen deur. Daarna begon hij of zij om hulp te roepen. Van de zestig honden die meededen, wist een derde de deur te openen om het baasje te ‘bevrijden’.

In een tweede experiment zat er iets lekkers in de doos. Het waren vrijwel dezelfde honden die de deur openden om de snack te pakken. Bij beide experimenten waren andere honden ook bezig met de inhoud van de doos, maar het lukte ze gewoon niet om de deur te vinden of te openen.

Het leidt de onderzoekers tot de conclusie dat alle honden om hun baasje geven, maar sommigen weten niet hoe ze op een gevaarlijke situatie moeten reageren. Vrijwel allemaal vertoonden ze tekenen van stress bij een gevangen baasje (en een enkeling bij het onbereikbare voedsel), een aanwijzing dat ons welzijn ze aan het hart gaat.

(PlosOne)