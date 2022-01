Je hersens erbij houden? Sport!

Sporten houdt je hersenen beter in conditie dan alsmaar op de bank zitten en netflixen. Geregeld bewegen vertraagt de achteruitgang van je brein, zo blijkt uit onderzoek van wetenschappers in de Verenigde Staten, Canada en Spanje.

Ze analyseerden de gegevens van meer dan vierhonderd deelnemers aan het Memory and Aging Project van Rush University in Illinois. De deelnemers – tussen de zeventig en tachtig jaar – ondergingen een jaarlijks medisch onderzoek, waarbij ook hun fysieke activiteiten in kaart werden gebracht. Voorwaarde van deelname was ook dat ze na hun overlijden hun lichaam aan de wetenschap doneerden ten behoeve van dit onderzoeksproject.

Wat bleek toen de wetenschappers de hersenen van overledenen bekeken? Mensen die in hun leven meer hadden gesport, beschikten over meer zogeheten synaptische eiwitten die in hun brein zorgen voor goede communicatie tussen hersencellen (en dus beter denkvermogen). Zelfs hersenen met aanwijzingen voor opkomende dementie, zogenoemde merkstoffen, bleken meer van die cruciale eiwitten te bevatten dan niet sporters. Sporten vertraagt dus kennelijk verstandelijke aftakeling.

Over de resultaten van hun onderzoek hebben de wetenschapper gepubliceerd in The Journal of the Alzheimer’s Association.