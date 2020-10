Jargon: Jeukwoorden duiden op onzekerheid

Heb je ook zo’n manager die het heeft over de bottom line als hij gewoon winst bedoelt? En die de resources aanstuurt in plaats van de werknemers? Tien tegen één dat hij zit te grienen in de auto naar huis. Mensen die veel jargon gebruiken, zijn namelijk behoorlijk onzeker, zeggen wetenschappers.

Onderzoekers van Columbia Business School in de VS analyseerden 64.000 dissertaties van mensen die net waren afgestudeerd en ze keken daarbij naar het gebruik van jargon in de titel en de universiteit waar degene was afgestudeerd. Hoe meer jargon, hoe vaker de dissertatie was van iemand die afstudeerde aan een weinig gerenommeerde universiteit.

Ook experimenten met proefpersonen toonden aan dat mensen vaak hun status proberen te verhogen door jargon te gebruiken. Waarom overleggen als je ook kunt levelen met elkaar? Het is compensatie, concludeerden de onderzoekers van Columbia, je maakt je baan belangrijker als je monitort, in plaats van de zaken in de gaten houdt.

Jargon kan wel degelijk een functie hebben. Het dient als efficiënte manier van communicatie tussen mensen met hetzelfde kennisniveau. Maar zeker op kantoren heeft het ook een signaalfunctie, zo weten sociologen al langer. Je toont je status aan door te trouble shooten in plaats van een probleem gewoon op te lossen. Wie goed wil communiceren, gebruikt het niet. Kwestie van uitfaseren – pardon, stoppen.