Japanners laten gigantische drone vliegen

Het Japanse bedrijf HAPS Mobile heeft een drone met een spanwijdte van 80 meter de lucht in gekregen. Deze Sun Glider cirkelde twintig uur lang, aangedreven door zonne-energie, op 19 kilometer hoogte. Het is de bedoeling dat een hele vloot van deze drones in de toekomst breedbandig internet gaat aanbieden in dunbevolkte streken.

Met vleugels van 80 meter is de drone zelfs breder dan een Boeing 747 Jumbo Jet. Toch is dit toestel vele malen lichter. Zo kan er maar 75 kilo vracht mee, net genoeg voor een radio die internetsignalen doorgeeft. Brandstof is niet aan boord, ultralichte zonnepanelen produceren genoeg elektriciteit om tien elektromotoren aan te drijven die zorgen voor de voortstuwing.

De vlucht vond plaats boven White Sands in de Verenigde Staten. Ooit werden daar atoombommen getest, nu moet het een ruimtehaven voor commerciële ruimtevaart worden. Nu deze test succesvol is afgerond, is de volgende uitdaging om een Sun Glider maandenlang in de lucht te houden.