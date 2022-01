Japan maakt satellieten van hout

Japan zal ’s werelds eerste satelliet die gedeeltelijk van hout is gemaakt, in 2023 de ruimte in sturen. De houten behuizing van de nanosatelliet is bedoeld om zowel de milieuvervuiling door ruimtepuin als de bouwkosten te helpen verminderen.

Een satelliet waarvan de buitenkant van hout is gemaakt, verbrandt wanneer hij aan het eind van zijn operatie weer in de atmosfeer van de aarde terechtkomt. Het ding vervuilt daardoor het milieu minder, aldus een team van onderzoekers van de universiteit van Kyoto en het bedrijf Sumitomo Forestry.

De geplande satelliet is een kubus van tien bij tien bij tien centimeter. De buitenkant bestaat uit hout en zonnecellen. Aangezien elektromagnetische golven door hout heen dringen, zal het ook mogelijk zijn om de antenne binnenin te plaatsen, aldus de onderzoekers. Hout is veel goedkoper dan aluminium, dat gewoonlijk voor de buitenste schil wordt gebruikt.

De wetenschappers zijn van plan om in februari de duurzaamheid van hout van verschillende boomsoorten in de ruimte te testen met behulp van een apparaat dat aan de buitenkant van het internationale ruimtestation (ISS) zal worden bevestigd. De houten panelen zullen gedurende ongeveer negen maanden aan ruimtestraling worden blootgesteld om het effect ervan te bepalen.