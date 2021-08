Janssen vaccin booster werkt zeer goed

Twee klinische studies hebben aangetoond dat een booster vaccinatie met het Janssen Coronavaccin de immuunafweer aanzienlijk versterkt. Volgens de studie neemt het aantal antilichamen na een tweede dosis met een factor negen toe ten opzichte van 28 dagen na de eerste dosis. De nieuwe gegevens zouden het gebruik van een tweede dosis ondersteunen, aldus het bedrijf. Oorspronkelijk was het de bedoeling om van Janssen maar één dosis te geven.

De tweede dosis zou zes maanden na de eerste gegeven moeten worden, laat Janssen weten. Dat beredeneren ze op basis van een eigen studie. Ook een studie van Yale universiteit in de VS lijkt in die richting te wijzen. Beide studies moeten nog door andere wetenschappers worden beoordeeld, de zogenoemde peer review. Tot die tijd gelden ze als voorlopig.

Veel landen, waaronder Nederland, denken al na over een booster voor de vaccins van Pfizer en Moderna. Die lijkt de effectiviteit erg te vergroten, dan wel te verlengen. Ook Janssen, het minst gegeven vaccin, zou van een extra shot kunnen profiteren. In de VS overwegen de medische autoriteiten dat al. Het betekent dat vaccinatiecentra voorlopig open zouden moeten blijven.