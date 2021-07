Janssen vaccin beschermt tegen Delta-variant

Het vaccin tegen Corona van Janssen, ontwikkeld in Nederland, beschermt tegen de Delta-variant. Die versie van Covid-19 grijpt steeds meer om zich heen en is in Europa dominant aan het worden. Pfizer en Moderna, de andere grote vaccin makers, lieten eerder al weten dat hun middel werkt tegen deze variant uit India.

Het bloed van mensen die meededen met de klinische test van het middel, is na een paar maanden nog eens onderzocht door het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, VS en een team van Janssen in Nederland. Daaruit bleek dat de immuun response na verloop van tijd sterker worden. Vooral het aantal CD8+ T-cellen, die de ziekte moeten afweren, bleek flink gegroeid. Daardoor garanderen de onderzoekers bescherming tegen de ziekte voor tenminste acht maanden.

Het team testte ook bloed van gevaccineerde vrijwilligers tegen andere verontrustende varianten van het virus, zoals de B.1.351- of Beta-variant uit Zuid-Afrika en de P.1- of Gamma-variant die zich vanuit Brazilië verspreidt.

De onderzoekers zagen een robuuste dekking van ‘neutraliserende antilichamen’ tegen de variant. Neutraliserende antilichamen zijn de eiwitten van het immuunsysteem die een virus doden voordat het zich kan vermenigvuldigen. Ook blijkt de strategie van één prik – versus twee van Pfizer en Moderna – goed te werken.