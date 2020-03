Italië: Mannen veel vaker Corona dan vrouwen

Het coronavirus treft duidelijk veel meer mannen dan vrouwen. Volgens de Italiaanse gezondheidsautoriteiten is slechts 25,6 procent van de 1266 dodelijke slachtoffers in Italië tot nu toe vrouw. Het sterftecijfer – het aantal dodelijke slachtoffers op basis van het totale aantal besmette mensen – bedraagt in het land gemiddeld 5,8 procent. Het is echter 7,2 procent voor mannen en 4,1 procent voor vrouwen.

De vrouwen die stierven aan het coronavirus zijn ook ouder dan de mannen. Ze waren gemiddeld 84,2 jaar; de gemiddelde leeftijd voor mannelijke sterfgevallen was 80,3 jaar, volgens gegevens van het Italiaanse Nationale Gezondheidsinstituut. Alleen onder patiënten ouder dan negentig jaar is het sterftecijfer onder vrouwen hoger dan onder mannen.

Waarom driekwart van de sterfgevallen mannen betreft, is nog niet duidelijk: artsen vermoeden dat vrouwen virussen beter kunnen bestrijden. De immuunrespons na vaccinaties is ook verhoogd in vergelijking met mannen. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde immuungeheugen, dat het lichaam beschermt tegen hernieuwde infectie na het overleven van een infectie.

Naast het immuunsysteem kan de verschillende leefstijl ook een rol spelen in het verloop van de gevaarlijke longziekte Covid-19, vermoeden experts. Slechts twee doden door Covid 19 in Italië waren jonger dan 40 jaar. Dit zijn mensen die al aan een ernstige ziekte leden voordat ze besmet raakten.