Italiaan: Italianen kenden Amerika voor Columbus

Columbus wist op zijn reis naar het westen dat hij daar land kon verwachten. Dat zegt de Italiaanse historicus Paolo Chiesa na het bestuderen van het boek Cronica universalis, geschreven rond 1345. Daarin vermeldt de auteur, de Milanese monnik Galvaneus Flamma, een land in het westen dat hij Marckalada noemt. Dat is ruim anderhalve eeuw voor Columbus vertrok.

De beschrijving van Marckalada brengt Chiesa tot de conclusie dat het om Newfoundland of Labrador moet gaan, aan de oostkust van het huidige Canada. Ten eerste is er de naam, die lijkt op Markland, de naam die de Vikingen gaven aan het uiterste noorden van het Amerikaanse continent. Chiesa vermoedt dat zij de naam in Italië hebben geïntroduceerd.

Volgens Flamma zijn er in dit land achter Groenland dichte bossen te vinden en is het vol met dieren. Hij beschrijft witte beren en enorme valken, Amerikaanse adelaars? Maar er zouden ook reuzen wonen, die gigantische huizen bouwen. Verder is er weinig bekend over dit mysterieuze land in het westen, volgens de monnik.

De Cronica universalis is ontdekt in 2013 en is sindsdien onderwerp van studie. Het bestaat uit drie delen, geschreven in Latijn. De Italianen hebben plannen om het boek digitaal uit te geven, zodat historici in de hele wereld het kunnen onderzoeken. Interessant zijn ook de beschrijvingen van oostelijke Azië, ‘waar de grote Khan heerst’. Het toont een voor die tijd opmerkelijk uitgebreid wereldbeeld.

