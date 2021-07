Israël: vaccins lijken iets minder te werken tegen Delta variant

Het stijgende aantal nieuwe infecties met Covid-19 in Israël zou een eerste signaal kunnen zijn van de verminderde doeltreffendheid van de Corona-vaccins tegen de Delta-variant van het virus. Het is echter nog ‘te vroeg om precieze uitspraken te doen over de werkzaamheid van het vaccin tegen de variant’, zegt Ran Balicer, de voorzitter van het Israëlische deskundigenpanel Covid-19.

Hoewel het merendeel van de volwassenen in Israël is ingeënt met het vaccin van Pfizer, is het aantal gevallen onlangs weer toegenomen. Door een zeer snelle vaccinatiecampagne had Israël het aantal nieuwe infecties teruggebracht tot ongeveer vijf per dag. Met de verspreiding van de deltavariant steeg het aantal weer tot ongeveer driehonderd nieuwe gevallen per dag.

Maar omdat de weinige gevallen tot nu toe zeer ongelijk verdeeld zijn over de bevolking, kunnen volgens Balicer nog geen duidelijke conclusies worden getrokken. Een lichte stijging van het aantal milde gevallen is wel waarschijnlijk, zei hij. Maar er is nog geen bewijs van verminderde bescherming tegen ernstig verloop van de ziekte, zei hij.

Israël heeft bepaalde maatregelen die in juni waren opgeheven, opnieuw ingevoerd. Balicer deelde de mening dat maatregelen nodig waren om het stijgende aantal gevallen in te dammen. Maar veel drastischer zal het niet worden, vanwege de hoge vaccinatiegraad.