Israël vaccineert al 15 procent bevolking

De staat Israël heeft al 1,37 miljoen mensen gevaccineerd. Daarmee heeft 15 procent van de bevolking een eerste bescherming tegen de ziekte gehad. Het land steekt daarmee met kop en schouders boven de rest van de wereld uit. In Nederland zijn nog geen honderd mensen gevaccineerd. We begonnen er als laatste land van de EU mee.

Op nummer twee staat een ander land in het Midden-Oosten: Bahrein. Daar zijn 61.000 prikken gezet, wat neerkomt op 4,15 procent van de bevolking. In absolute termen leiden de Verenigde Staten, waar 4,65 miljoen vaccinaties zijn uitgedeeld, of 1,42 procent van de bevolking. Direct daarachter zit China, met 4,5 miljoen prikken.

In Europa leidt Groot-Brittannië, met 1,3 miljoen injecties, of bijna 2 procent van de bevolking. Landen als Duitsland hebben al 300.000 burgers een eerste injectie gegeven. Bijna alle vaccinaties bestaan uit twee doses, die met een tussenruimte van enkele weken worden gegeven.

Vrijwel alle westerse landen injecteren met de middelen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca, in Indonesië, Turkije en Brazilië zijn grootschalige programma’s gestart met het vaccin van Sinopharm uit China. Voor al deze vaccins geldt dat rond tweederde van de bevolking een injectie moet krijgen om groepsimmuniteit te bereiken.