Israël geeft al 4 miljoen mensen derde prik

Israël behoort tot de meest voortvarende landen bij het bestrijden van Corona. Het land heeft nu al vier miljoen mensen (van de negen miljoen inwoners) een derde prik gegeven, het zogenoemde boostershot. Dat lijkt te werken, de vierde golf, die eind augustus begon in het land, zet niet door.

Toch is de vaccinatiegraad in het land maar 60 procent, veel lager dan in Nederland. Veel mensen willen uit religieuze gronden geen prik halen. Nogal wat Arabieren vertrouwen de overheid van de Joodse staat niet. Desondanks werkt de vaccinatie, vooral omdat er gewoon wordt doorgeprikt. Maar ook de strenge inreisbeperkingen spelen een belangrijke rol, iedereen die aankomt moet gevaccineerd zijn en een PCR-trest ondergaan.

De resultaten zijn verbluffend. Waar in Nederland bijna 20.000 positieve testen per dag zijn, kent Israël er nu rond de 300. De vierde golf lijkt daarmee definitief voorbij. Zeker omdat het land ook kinderen een prik gaat geven. Voor andere landen is het land een gigantisch laboratorium, waarin effectieve manieren om het virus te bestrijden worden uitgeprobeerd.