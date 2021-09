Israël: derde prik vertienvoudigt bescherming tegen Corona

Hoe doeltreffend een derde prik tegen Corona kan zijn, blijkt uit gegevens uit Israël. Daar zijn sinds eind juli derde prikken toegediend met het vaccin van Pfizer. Volgens voorlopige cijfers is twaalf dagen na de booster de kans op ernstige ziekte en besmetting met 90 procent gedaald.

De studie toont aan dat een derde vaccinatiedosis zowel het risico op overdracht als het risico op ernstige ziekte flink vermindert, schrijven Israëlische wetenschappers in een voorlopig document. Voorts zouden de cijfers erop wijzen dat boostervaccinaties een groot potentieel hebben om de deltavariant in te dammen.

In de studie werden de gegevens onderzocht van meer dan een miljoen Israëliërs ouder dan 60 jaar die tussen 30 juli en 22 augustus een derde prik hadden gekregen. Tot nu toe hebben ongeveer 2,8 miljoen mensen in Israël een booster ontvangen. De gegevens zullen deze week worden gepubliceerd in het New England Journal Medicine.