Is ie het, of is ie het niet? Tasmaanse tijger gespot

Volgens de geschiedenisboeken is de laatste Tasmaanse tijger in de jaren dertig in een dierentuin overleden. Het dier is eigenlijk helemaal geen tijger, maar een buideldier. Door zijn bouw en het feit dat het dier jaagde en vlees at, is de naam echter blijven hangen. Oorspronkelijk kwam de ‘Tassie’ voor in heel AustraliĆ«, maar vooral op het eiland TasmaniĆ«.

De laatste tijd duiken echter overal foto’s op van een dier dat volgens een actiegroep wel degelijk een Tasmaanse tijger is. De Thylacine Awareness Group of Australia heeft al verschillende plaatjes gepubliceerd met daarop volgens hen een Tassie. Biologen zijn echter sceptisch.

Het zou gaan om een pademelon, een kleine kangoeroe. Anderen denken dat een verwilderde kat te zien is op de foto’s. Volgens de Awareness Group gaat het echter wel degelijk om een tijger en zijn de biologen gewoon lui. Ze willen dat de wetenschap erkent dat het dier nog bestaat, zodat het onmiddellijk op de rode lijst met bedreigde dieren kan komen te staan.

In dat geval zouden de bossen waar het dier rondloopt een speciale status krijgen, waardoor het dier rustig kan leven en zich voortplanten. De laatste foto van een Tassie zou zelfs van een jong zijn.

De Tasmaanse Tijger heeft een bijna mythologische betekenis in Australiƫ. De aboriginals maakten er al rotstekeningen van en de Europese kolonisten vreesden het dier. Ze waren niet zeker of het om een wolf of een tijger ging en jaagden erop om hun vee te beschermen.