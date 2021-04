Is dit de oudste landkaart van Europa?

In Frankrijk is een landkaart gevonden die waarschijnlijk de oudste van Europa is. Het gaat om een voorstelling van het dal van de rivier Odet, bij de huidige stad Quimper in Bretagne.

In 1900 werd in Frankrijk een grote stenen plaat ontdekt met ingegraveerde tekens uit de bronstijd. De steen uit Saint-Bélec raakte in de vergetelheid, en pas in 2014 werd hij in een kelder van een kasteel herontdekt en sindsdien wetenschappelijk onderzocht.

Naar nu blijkt, is het waarschijnlijk de oudste cartografische weergave van een gebied in Europa. In de steen is 4000 jaar geleden een deel van de Bretonse heuvelketen Montagnes Noires (Zwarte Bergen) gegraveerd, ontdekte het archeologisch onderzoeksinstituut Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).

Op het eerste gezicht toont de steen van 2,20 bij 1,53 meter slechts een wirwar van lijnen. In werkelijkheid is er een gebied van ongeveer 30 kilometer lang en 21 kilometer breed op te onderscheiden. Na onderzoek met behulp van 3D-scans kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat het een geografische weergave is van de politieke macht van een prins uit de bronstijd.

Er zijn oudere kaarten gevonden in Europa. Zoals in Denemarken. Maar die waren van een zeer beperkt gebied, zoals een paar akkers. Deze kaart is van een groot gebied en diende wellicht ook om grenzen aan te geven.