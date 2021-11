Internet uit de lucht? Airbus demonstreert vliegende 5G zender

hebben we in de toekomst geen zendmasten meer nodig? Airbus heeft een heel nieuwe manier ontdekt om mobiel internet aan te bieden. Het gaat via een toestel dat op 23 kilometer hoogte cirkelt en radiosignalen naar de aarde straalt. Het kan maanden, misschien zelfs jaren blijven vliegen, op zonne-energie.

De vliegtuigbouwer noemt het Zephyr High Altitude Platform Station. Het heeft recentelijk 18 dagen achter elkaar gevlogen boven de Amerikaanse staat Arizona om te zien of deze technologie kan werken. De resultaten zijn verbluffend, zegt Airbus zelf.

Met een radiozender aan boord zorgde de Zephyr voor een flexibele datalink tijdens een stratosferische vlucht om te simuleren dat het als mobiel internetplatform dienst deed. De testgegevens werden op verschillende hoogtes en op verschillende tijdstippen van dag en nacht verzameld, om te testen hoe weersomstandigheden, verschillende hoogtehoeken en andere vliegtuigen de verbinding beïnvloeden.

In de toekomst moet Zephyr boven berggebieden en afgelegen eilanden cirkelen om zo de link met de buitenwereld te vormen. Er zijn maar vijf mensen nodig om er eentje met de hand te lanceren. Daarna vliegt het geval op de automatische piloot. De aandrijving gebeurt via een paar elektromotoren en zonnepanelen op de vleugels.