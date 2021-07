Internationale wetenschappers zoeken buitenaards leven met kunstmatige intelligentie

Een internationale groep onderzoekers heeft een nieuw project aangekondigd om te zoeken naar tekenen van ‘buitenaardse technologische beschavingen’. Onder de naam Galileo Project zullen de onderzoekers – onder leiding van Harvard astrofysicus Avi Loeb – gebruik maken van kunstmatige intelligentie om buitenaards leven te vinden.

Loeb staat bekend om zijn beweringen dat we recent wellicht zijn bezocht door een buitenaards ruimteschip, ook wel bekend als ‘Oumuamua. Dit sigaarvormige object schoot op hoge snelheid door ons zonnestelsel. Hij is overtuigd dat andere planeten ruimteschepen hebben vliegen die we kunnen waarnemen. Hij denkt met dit project dergelijke schepen en satellieten te kunnen vinden.

‘Na de recente vrijgave van het eerder geheime Amerikaanse rapport over onge├»dentificeerde objecten heeft de wetenschappelijke gemeenschap de vastberadenheid nodig om systematisch, wetenschappelijk en transparant op zoek te gaan naar potentieel bewijs van buitenaardse technologische apparatuur,’ heeft Loeb gezegd in een verklaring. Daarbij refereerde hij aan een rapport van het Pentagon over UFO’s.

Het project ontleent zijn naam aan de Italiaanse astronoom Galileo Galilei, die met telescopen planeten ontdekte, maar die in zijn tijd niet werd geloofd.

Omdat dit project te moeilijk en arbeidsintensief is voor mensen, zullen supercomputers miljoenen beelden van de kosmos gaan analyseren. Daarbij letten ze vooral op vliegbewegingen die niet natuurlijk lijken, of objecten die ongebruikelijk snel reizen. Ook opmerkelijke vormen zullen zo op de radar van het project komen. Menselijke onderzoekers zullen die waarnemingen dan verder beoordelen.