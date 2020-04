Internationaal onderzoek: Nederland langzaam bij Corona

Welke landen hebben goed gereageerd op Corona? En wat hebben ze gedaan dat effectief is gebleken? Die twee vragen staan centraal in een groot internationaal onderzoek, geleid door de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Nederland geldt volgens de eerste resultaten als ‘langzaam’.

Terwijl snelheid juist in het begin van de pandemie van groot belang was, hebben de onderzoekers ontdekt. Zelfs een dag eerder maatregelen nemen, betekent op termijn tientallen minder doden. Ze lieten een algoritme los op de data uit verschillende landen en zagen duidelijk een groep van langzame landen.

Dat zijn Zweden, Groot-Brittannië en Nederland. Deze landen lieten aan het begin van de pandemie weten dat ze zouden inzetten op kudde-immuniteit. Dat is het ziek – en immuun – laten worden van grote groepen om daarmee kwetsbaren te beschermen. Groot-Brittannië en Nederland lieten die aanpak al snel los, toen bleek dat hun gezondheidssystemen onder grote stress kwamen te staan. Zweden is ermee doorgegaan.

De snelste landen zijn in Europa Duitsland en Oostenrijk geweest. De middengroep bestaat uit Frankrijk en Italië. Dat is goed te zien in het aantal sterfgevallen per honderdduizend inwoners.

Behalve snelheid lijken ook de soort maatregelen een belangrijke rol te spelen. Hong Kong is een van de meest succesvolle gebieden bij de bestrijding, ondanks de enorme bevolkingsdichtheid. Daar lijkt het de combinatie van mondkapjes, schoolsluitingen, quarantaine van mensen met verschijnselen en veel testen te hebben gezorgd dat het virus niet om zich heen kon grijpen. Er vielen maar vier doden.

Opmerkelijk is dat armere landen vaak succesvoller zijn bij de bestrijding dan rijkere. Haïti, dat zeer arm is, heeft zijn zaakjes beter voor elkaar dan de Verenigde Staten.