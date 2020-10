Instorten toerisme is goed voor pinguïns

Voor mensen is het een economische ramp, voor pinguïns en andere dieren een kans om op adem te halen. De Corona-pandemie zorgt ervoor dat de Galapagoseilanden bijna geen toeristen meer ontvangen. Biologen zien dat daardoor meer jonge dieren worden geboren.

Vooral pinguïns en aalscholvers profiteren van de rust. Op dit moment leven 1940 Galapagos-pinguïns op de Ecuadoriaanse archipel, meer dan er sinds 2006 zijn geweest, zo maakte het nationale park bekend. Het aantal Galapagos-aalscholvers bedraagt 2220 dieren – zoveel zijn nog nooit eerder geteld.

De Galapagoseilanden liggen geïsoleerd in de Stille Oceaan. Daardoor zijn er veel aparte diersoorten ontstaan. Charles Darwin ontwikkelde de evolutietheorie nadat hij op de eilanden was geweest. Sindsdien is de archipel een geliefd oord voor biologen. Maar ook voor toeristen, die ondanks de fikse prijs van een ticket in grote hoeveelheden komen.

Maar dat gaat dus ten koste van de dieren, zo blijkt nu. Hoewel ook meespeelt dat op dit moment het natuurfenomeen La Niña plaatsvindt. Daarbij stroomt kouder water richting de kust van Zuid-Amerika. Dat bevat veel vis, dat de aalscholvers en pinguïns eten. Toch denken de biologen van het Nationaal Park dat de toeristen het grootste verschil maken.