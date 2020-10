Instant Corona-test is er bijna

Een test die je binnen een minuut vertelt of je Corona hebt, voor de prijs van een kopje koffie. Dat belooft het Australische bedrijf Xing aan de wereld. De onderneming heeft een vloeistof ontwikkeld die verkleurt als het in aanraking komt met het virus. Het is potentieel een oplossing om de pandemie te bestrijden.

Volgens Xing verlopen de laatste tests van het middel uitstekend.

De test kan worden ingezet op alle plekken waar mensen langdurig samenkomen: vliegvelden, stations, ziekenhuizen, scholen en kantoren. Met een negatieve test mag je verder, na een positieve uitslag moet je in quarantaine. Het leven zou weer kunnen terugkeren naar normaal.

A new COVID-19 test promising results in just minutes is being developed right here on home soil. #9Today pic.twitter.com/ziY6gRpVBK — The Today Show (@TheTodayShow) September 29, 2020

Volgens Xing zou je zelfs mondkapjes met het spul kunnen impregneren. Verkleurt je mondkapje, dan heeft iemand met Covid-19 tegen je aan staan ademen. Dan dien je zelf een test te doen om te zien of je besmet bent en in quarantaine moet. Het virus moet daarmee binnen enkele weken onder controle zijn.

De Australische overheid heeft al anderhalf miljoen dollar gestoken in de ontwikkeling van de vloeistof, de Amerikanen een miljoen. Als het middel is goedgekeurd, zal Xing het in enorme hoeveelheden moeten produceren. De vraag zal wereldwijd groot zijn.