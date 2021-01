Inslag meteoriet in Noorwegen

In Noorwegen is een meteoriet ingeslagen. Het gebeurde al op 5 januari, maar het heeft even geduurd voor er bevestiging was. De meteoriet kwam in een relatief dunbevolkt deel van het land neer. Het stuk ruimtepuin had niet lang voor de inslag een snelheid van 50.000 kilometer per uur.

De meteoriet kwam neer in de buurt van Løten, een plaats van 2500 inwoners. Zij hoorden een hard geluid en zagen een helder licht aan de hemel. De inslag werd opgemerkt door seismografen, waarna de zoektocht naar de inslagkrater is begonnen.

In het sterk besneeuwde landschap is dat nog niet eenvoudig. Daarom is de krater tot nu toe nog niet gevonden. Pas als de sneeuw is verdwenen zullen de noren wellicht de brokstukken kunnen vinden.

Dezelfde regio was niet lang daarvoor getroffen door een aardverschuiving met naar verwachting tien slachtoffers. Daardoor vreesden veel inwoners voor een nieuwe ramp. Maar de meteoriet heeft geen schade aangericht.