Infectiespecialist: zelfs medische mondmaskers werken niet tegen Corona

Medische mondmaskers beschermen onvoldoende tegen Corona. Het zou verklaren waarom zorgpersoneel ondanks deze voorzorgmaatregelen de ziekte krijgen. De bewering komt van de Duitse infectiespecialist Gerhard Scheuch, die tegen de televisiezender NTV heeft gezegd dat aerosolen (piepkleine waterdruppeltjes in de adem) een grotere rol spelen bij de overdracht dan veel medici aannemen.

Toch zouden zelfs eenvoudige maskers wel een belangrijk dempend effect hebben. Ze bieden stromingsweerstand. In plaats van deeltjes ver naar buiten te blazen, blijven ze dicht bij het gezicht. Maar toch, omdat het coronavirus slechts ongeveer 0,1 tot 0,14 micrometer groot is, beschermen zelfs de zogenoemde FFP-maskers niet voldoende. ‘Ze zijn voor grotere bacteriĆ«n. Maar zulke kleine deeltjes zijn moeilijk te filteren’, zo zei hij tegen NTV.

Scheuch geldt als een autoriteit op het gebied van besmettingen via de lucht. Hij is biofysicus en ingenieur. Hij was jarenlang voorzitter van de internationale vereniging voor aerosolen in de geneeskunde. Hij is nu directeur van een bedrijf dat aerosolen inzet in het toedienen van medicijnen.

Over de rol van aerosolen bij Corona strijden wetenschappers al sinds het begin. Het Nederlandse RIVM is van mening dat ze een zeer kleine rol spelen bij de overdracht. Andere gezondheidsinstituten, vooral in Aziƫ, denken dat aerosolen voor een belangrijk deel van de besmettingen verantwoordelijk zijn.