Indiërs zetten 22 miljoen mensen in rook

Boeren in het noordwesten van India hebben 22 miljoen mensen in de rook gezet. Ieder jaar na de rijstoogst zetten agrariërs de resten van de rijstplanten in brand. Daarmee zijn de velden heel effectief vrijgemaakt voor nieuwe planten. Maar als 85.000 boeren dat tegelijk doen ontstaat een vreselijke luchtverontreiniging.

Het aantal deeltjes in grote delen van de deelstaat Punjab bedraagt 400 microgram per kubieke meter, de rook is zelfs vanuit de ruimte te zien (foto). De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat meer dan 15 microgram per meter schadelijk is. Er lopen in India campagnes om boeren te overtuigen om de boel niet meer in brand te steken. Het aantal branden loopt sindsdien iets terug.