Indiërs vinden knalgele schildpad

Hij lijkt van plastic. Of gemaakt van gele klei uit de kleuterschool. Maar deze Lissemys punctata, of Indische klepweekschildpad is helemaal echt. Hij is gevonden in een vijver in Bardhaman, een plaats in noordoost India.

klepweekschildpadden zijn normaal beige of bruin, maar af en toe treffen biologen eentje aan die dankzij een genetische mutatie een totaal andere kleur heeft. In 1997 werd ook in India een felroze exemplaar gevonden. Deze zomer vonden biologen eentje in Nepal die goudkleurig was.

Maar geel? Dat is een een nieuwe. Gelukkig wist de visser die het exemplaar ving Dr. Sneha Dharwadkarte vinden, een schildpaddenexpert. Zij heeft zich over deze eigele klepweek ontfermt. Ze wil hem niet terugzetten, aangezien de schildpad in het wild niet een erg goede kans maakt om te overleven.