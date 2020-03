In Straatsburg krijgen mensen boven de 80 geen beademing meer

Inwoners van de Franse stad Straatsburg die boven de tachtig zijn, krijgen geen beademing meer als ze Corona hebben. Dat meldt de Duitse krant Tagesspiegel op basis van een rapport door Duitse artsen die de stad bezochten. Tot de Eerste Wereldoorlog was de stad Duits, zodat er veel contacten zijn met Duitsland.

Geïnfecteerde artsen blijven bovendien werken met coronaviruspatiënten, ondanks het risico van medische collaterale schade. Dat schrijven werknemers van het Duitse Instituut voor Rampengeneeskunde (DIFKM) in een alarmerend rapport voor het aangrenzende bondsland Baden-Württemberg over de situatie in het Franse coronavirus-epicentrum. De krant heeft het rapport ingezien.

De Corona-pandemie heeft in Frankrijk al meer dan duizend mensen gedood en ongeveer 22.300 mensen zijn besmet geraakt. De regering in Parijs heeft een week geleden strikte beperkingen opgelegd, die de politie controleert. Burgers die de deur uitgaan, moeten een pas kunnen tonen en aangeven waar ze heen gaan.

Op 23 maart, de dag dat de DIFKM specialisten Straatsburg bezochten, werd één patiënt per uur binnengebracht voor beademing. In het universiteitsziekenhuis van Straatsburg waren toen in totaal veertig ventilatiebedden in eenpersoonskamers. Dat leidt tot harde keuzes. Daaronder de maatregel dat ouderen geen beademing meer krijgen.

Straatsburg is bezig het aantal bedden met beademing op te schalen naar 110. Dat zou gisteren moeten zijn gebeurd. Ook is er een gebrek aan goede gezichtsmaskers om medewerkers te beschermen.

Straatsburg is met Brussel een vergaderstad van de Europese Unie. Het gebouw van het Europese Parlement in de Franse stad is sinds de uitbraak van Corona gesloten.