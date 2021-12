In de ogen van een farao kijken

Niemand wist hoe de Egyptische farao Amenophis I eruit zag. Niet zo gek, aangezien hij 3000 jaar geleden is gestorven. Maar dankzij moderne technieken en een goedbewaarde mummie hebben wetenschappers digitaal zijn uiterlijk onthuld. Hoewel je nog een beetje fantasie nodig hebt.

De CT-beelden tonen aan dat de farao 35 jaar oud was toen hij stierf en nog een goed gebit had. Er zijn echter geen zichtbare verwondingen of tekenen van ziekte op zijn lichaam. Waaraan de farao stierf is dus nog onduidelijk.

Farao Amenophis I besteeg de troon in 1525 voor Christus en luidde voor Egypte een gouden eeuw in. Hij gebruikte zijn overwegend vreedzame heerschappij vooral om nieuwe tempels te bouwen, onder andere in Karnak. Amenophis stierf in 1504 voor Christus en zijn mummie werd begraven op een plaats die tot op heden onbekend is.

Zijn overblijfselen zijn toch gevonden omdat vierhonderd jaar later de priesters van Amun verschillende koninklijke mummies opnieuw prepareerden, weer begroeven om hen zo te beschermen tegen grafrovers. In 1881 ontdekten archeologen de mummie van Amenophis I in Deir el Bahari in Zuid-Egypte.

Ondertussen hebben we de technologie voor een blik onder het gezichtsmasker van de Egyptische koning. De Universiteit van Caïro heeft voor het eerst röntgenfoto’s van de mummie gemaakt met een moderne computertomograaf. Zo weten we nu dat hij 1,69 meter was, besneden en mooie lokken had.