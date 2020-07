‘In 2021 wereldwijde vaccinatie tegen Corona’

Midden 2021 krijgen we een wereldwijde Corona-vaccinatie. Dat zegt de hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Er zijn momenteel meer dan twintig veelbelovende kandidaat-vaccins in klinische onderzoeken, en zij is ervan overtuigd dat een aantal daarvan zal werken.

Dokter Soumya Swaminathan van de WHO ziet dat een aantal van die medicijnen bezig is aan de laatste tests. Die duren nog enkele maanden, zodat er tegen Nieuwjaar een vaccin zou moeten liggen. Daarna moet de productie gaan lopen, zodat volgend jaar rond deze tijd iedereen een spuitje krijgt.

‘We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken’, benadrukte Swaminathan tijdens een persconferentie. Ze heeft echter hoge verwachtingen. ‘Als we aannemen dat er elk van de vaccinkandidaten een kans van tien procent heeft om succesvol te zijn, betekent dit dat een of twee vaccins waarschijnlijk zullen werken – misschien meer.’

Een middel om de ergste gevolgen van Corona tegen te gaan, is er nu al.