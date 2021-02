Immuniteit na Corona blijft lang hangen

Mensen die Corona hebben gehad, blijven lang immuun tegen de ziekte. Dat is de uitkomst van een grote studie in Oostenrijk. De universiteit van Graz volgde een grote groep mensen die het virus hebben gehad gedurende langere tijd. Na negen maanden hebben ze nog steeds een 91 procent lager risico om de ziekte opnieuw te krijgen.

In het European Journal of Clinical Investigation schrijven de Oostenrijkers dat mensen die de ziekte kregen tijdens de eerste golf, vrijwel geen last hadden van de tweede golf. Het gaat zowel om mensen die zwaar ziek waren, als personen met heel milde symptomen. De onderzoekers spreken zelf van een opbouwende immuniteit, doordat steeds meer mensen aan het virus zijn blootgesteld.