Europeaan: ‘Ik identificeer mij als Koreaan’

Een in Groot-BrittanniĆ« geboren blanke influencer heeft achttien plastische chirurgische ingrepen ondergaan. Niet omdat hij ziek is, maar om van ras te veranderen. Hij ‘identificeert zich nu als Koreaan’. Oli London – die eerder uit de kast kwam als non-binair – deelde een reeks video’s vanuit een ziekenhuisbed om te pronken met zijn nieuwe looks.

‘Hey guys! Ik ben eindelijk Koreaans. Ik ben overgestapt’, zei London in een video. Daarin zei hij ook transraciaal te zijn en zich te identificeren als Jimin, naar de zanger van een bekende Kpop-band.

Jimin noemde Korea ook ‘mijn cultuur’ en ‘dat is mijn thuisland’. Hij vertelde voor het eerst van zijn leven gelukkig te zijn. Zo bezien is de anderhalve ton die hij aan plastische chirurgie uitgaf een koopje. Ook vond hij zichzelf voor het eerst van zijn leven mooi. Bovendien wil Jimin een inspiratie zijn voor anderen om ook van ras te veranderen.

In Korea zelf is kritisch gereageerd. Een commentator op televisie zei dat een Koreaanse identiteit niet iets is dat je met hulp van de chirurg kunt kopen omdat je van Kpop houdt.